Celebrity Hunted 2 | il nuovo cast è pazzesco | Elodie | Achille Lauro e Stefano Accorsi

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Amazon Prime Video ha annunciato oggi ildella seconda stagione del reality thriller Amazon Original italiano,– Caccia all’uomo. Per la seconda edizione arriveranno sullo schermo sette personaggi di spicco del panorama italiano. Spiccano i nomi di Vanessa Incontrada,in coppia con M¥ss Keta, Diletta Leotta,e Boss Doms. La prima stagione ha debuttato con successo a marzo 2020, offrendo ai clienti Prime una serie innovativa in cui personaggi famosi cercano di non farsi catturare. Questa seconda stagione offrirà una nuova emozionante avventura con una narrazione innovativa, intrisa di momenti di suspense e coinvolgenti e una sana dose di leggerezza. La seconda stagione ...