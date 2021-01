Cecilia Rodriguez, ve lo ricordate il suo ex famoso? chi c’era prima di Moser (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cecilia Rodriguez – Solonotizie24Cecilia Rodriguez da qualche anno a questa parte ha ritrovato la sua felicità al fianco di Ignazio Moser, conosciuto durante la partecipazione alla seconda edizione al Grande Fratello Vip, ma ricordate chi era il suo ex famoso? Le sorelle Rodriguez hanno sempre trovato il modo per far parlare di sé nei magazine di cronaca rosa, anche quando nella loro vita tutto sembra essere perfetto come nelle favole. Cecilia, ad esempio, nel corso della sua carriera ha sempre cercato di evitare l’attenzione del gossip italiano su di sé, ma il tutto è stato inevitabile nel momento in cui la giovane donna ha preso parte al reality show di Canale 5. Nel 2017, infatti, Cecilia ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)– Solonotizie24da qualche anno a questa parte ha ritrovato la sua felicità al fianco di Ignazio, conosciuto durante la partecipazione alla seconda edizione al Grande Fratello Vip, machi era il suo ex? Le sorellehanno sempre trovato il modo per far parlare di sé nei magazine di cronaca rosa, anche quando nella loro vita tutto sembra essere perfetto come nelle favole., ad esempio, nel corso della sua carriera ha sempre cercato di evitare l’attenzione del gossip italiano su di sé, ma il tutto è stato inevitabile nel momento in cui la giovane donna ha preso parte al reality show di Canale 5. Nel 2017, infatti,...

