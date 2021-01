Caterina Balivo si infuria con un hater: “credi quello che vuoi” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Caterina Balivo si infuria con uno dei suoi hater che sui social scatena una polemica riguardo al suo passato lavorativo: di cosa si tratta? foto facebookFinisce ancora una volta al centro delle polemiche la conduttrice di Rai Uno che domani sera torna in onda su Rai Uno come giurata della seconda edizione del Cantante Mascherato con Milly Carlucci. Il motivo in questo caso riguarda una discussione social avuta nelle scorse ore con uno dei suoi follower o meglio dei suoi hater che ha mosso una accusa ben precisa che riguarda appunto il suo passato lavorativo e nello specifico uno dei suoi programmi. “credi quello che vuoi” ha risposto la conduttrice che come sempre non ha avuto peli sulla lingua per dire la sua in merito alla ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 gennaio 2021)sicon uno dei suoiche sui social scatena una polemica riguardo al suo passato lavorativo: di cosa si tratta? foto facebookFinisce ancora una volta al centro delle polemiche la conduttrice di Rai Uno che domani sera torna in onda su Rai Uno come giurata della seconda edizione del Cantante Mascherato con Milly Carlucci. Il motivo in questo caso riguarda una discussione social avuta nelle scorse ore con uno dei suoi follower o meglio dei suoiche ha mosso una accusa ben precisa che riguarda appunto il suo passato lavorativo e nello specifico uno dei suoi programmi. “che” ha risposto la conduttrice che come sempre non ha avuto peli sulla lingua per dire la sua in merito alla ...

BITCHYFit : Caterina Balivo fa uno scivolone su Twitter - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo tra i giudici de 'Il Cantante Mascherato': 'Sta per partire la mia indagine...' https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo tra i giudici de 'Il Cantante Mascherato': 'Sta per partire la mia indagine...' https://t.c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo tra i giudici de 'Il Cantante Mascherato': 'Sta per partire la mia indagine...' https://t.c… - napolimagazine : FOTO ZOOM - Caterina Balivo tra i giudici de 'Il Cantante Mascherato': 'Sta per partire la mia indagine...' -