Caterina Balivo sarà nella giuria de "Il cantante mascherato". La presentatrice reagisce male alle critiche (Di giovedì 28 gennaio 2021) Caterina Balivo è pronta a tornare in tv dopo una lunga pausa. Ma sui social è già polemica per una sua risposta web sourceIl cantante mascherato è pronto a partire con la prima puntata della seconda edizione che andrà in onda venerdì 29 gennaio 2021. E, da qualche giorno, è stato completato il cast dei giurati che dovranno "smascherare" i cantanti. Oltre alle presenze confermate dalla scorsa stagione, ovvero quelle di Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo, al fianco di Milly Carlucci ci saranno anche Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo. L'ex presentatrice di "Vieni da me" è quindi pronta a tornare in tv e lo farà proprio nel programma della Carlucci, con la quale aveva già lavorato da giovanissima ai tempi di Scommettiamo ...

