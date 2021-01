Catalogna al voto il 14 febbraio | tra mille incognite

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è aperta ieri la campagna elettorale per le elezioni catalane, previste (per ora) per il 14. L’incertezza sulla data è dovuta al fatto che – con i dati dei contagi per Covid alle stelle, la Spagna ieri vantava ben 900 casi positivi ogni centomila abitanti negli ultimi 14 giorni – il governo catalano, con l’opposizione dei socialisti, aveva cercato di posporne la celebrazione sine die. Oggi il tribunale superiore catalano si pronuncerà definitivamente sul ricorso presentato, probabilmente respingendolo. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La migliore notizia per la democrazia spagnola sarebbe che i leader indipendentisti in prigione per il referendum illegale del primo ...