Caso Gregoretti | Conte ascoltato dal giudice Sarpietro | “Dal premier ottima testimonianza Singoli eventi curati da singoli ministri”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “è stato molto collaborativo, ha reso un’che ha chiarito tantissimi elementi sulla politica di governo e sulla ricollocazione dei migranti nei variSar. Non si può dire che ilabbia avallato le azioni di Salvini. Il presidente del Consiglio detta la linea politica generale del governo, e la coralità nelle decisioni atteneva alla metodologia generale. Ipoi eranodai”. Lo ha affermato il gup di Catania, Nunzio, dopo avera Palazzo Chigi ilGiuseppecome persona informata sui fatti nell’ambito del ...

Crisi di governo o meno non si fermano le udienze sul caso Gregoretti. Giuseppe Conte, è stato sentito a Palazzo Chigi dal gup di Catania, Nunzio Sarpietronell’udienza preliminare che vede Matteo Salv ...“Oggi sono contento perché abbiamo depositato un progetto di legge per il taglio dell’Iva e a questo mi dedico. Noi ci occupiamo di taglio delle tasse e vita vera, di scuola e di salute, non di primul ...