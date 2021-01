Caso GameStop, la controffensiva della finanza tradizionale. La piattaforma “Robinhood” limita le operazioni, i titoli crollano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Terza, ma sicuramente non ultima, puntata della saga GameStop. Vicenda che da alcuni giorni sta scuotendo con violenza mercati e mondo della finanza. La principale novità del giorno è che diversi brokers (ossia le piattaforme attraverso cui si comprano e vendono titoli) hanno limitato le operazioni sulle azioni coinvolte. Oltre a GameStop ci sono titoli come BlackBerry o la catena di sale cinema Amc. Attraverso le piattaforme è possibile vendere o comprare le azioni ma non è più possibile farlo “a leva”, ossia utilizzando strumenti finanziari chiamati opzioni che amplificano e perdite. Questa decisione sembrerebbe aver determinato un calo generalizzato dei titoli interessati dalle limitazioni con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Terza, ma sicuramente non ultima, puntatasaga. Vicenda che da alcuni giorni sta scuotendo con violenza mercati e mondo. La principale novità del giorno è che diversi brokers (ossia le piattaforme attraverso cui si comprano e vendono) hannoto lesulle azioni coinvolte. Oltre aci sonocome BlackBerry o la catena di sale cinema Amc. Attraverso le piattaforme è possibile vendere o comprare le azioni ma non è più possibile farlo “a leva”, ossia utilizzando strumenti finanziari chiamati opzioni che amplificano e perdite. Questa decisione sembrerebbe aver determinato un calo generalizzato deiinteressati dallezioni con ...

Agenzia_Italia : L'incredibile caso GameStop. Così un forum di utenti sfida Wall Street - riccardosozio : RT @hwupgrade: Cosa sta accadendo in quel di #WallStreet? Analizziamo il caso #Gamestop ?? - Basarab_ : In riferimento al caso GameStop, dopo lunghi e infruttuosi tentativi di capirci qualcosa di più, e soprattutto dop… - Quint_91 : Io sono un malpensante e non vorrei che dietro al rally di GameStop ci sia qualche furbone con una montagna di sold… - Giam_Liuzzi : RT @giornalettismo: Ci sono due cause, una a NY e l'altra a Chicago. E, in più, #AOC è pronta a tenere una udienza sul caso presso il Fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso GameStop Gamestop crolla in Borsa, ma la battaglia dei piccoli trader contro i grandi fondi continua

La rivolta dei piccoli trader contro gli hedge fund scombussola Wall Street e arriva fino in Congresso, mettendo d'accordo addirittura due nemici giurati, la pasionaria ...

L'assurda storia di GameStop: Reddit(or) contro i fondi speculativi | Video

A Wall Street si sta tenendo una vera e propria guerra tra GameStop e la community di Reddit, tutti contro i fondi d'investimento ...

La rivolta dei piccoli trader contro gli hedge fund scombussola Wall Street e arriva fino in Congresso, mettendo d'accordo addirittura due nemici giurati, la pasionaria ...A Wall Street si sta tenendo una vera e propria guerra tra GameStop e la community di Reddit, tutti contro i fondi d'investimento ...