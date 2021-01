Caso Dzeko, Austini: “Nessun armistizio fino a fine mercato” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella capitale, sponda giallorossa, continua a tenere banco la questione Edin Dzeko. Il centravanti negli ultimi giorni ha lavorato a parte e resta in forte discussione la presenza tra i convocati per il prossimo impegno in campionato con il Verona. Ieri Dzeko ha chiesto di poter essere reintegrato in gruppo, ma Fonseca non ne ha L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella capitale, sponda giallorossa, continua a tenere banco la questione Edin. Il centravanti negli ultimi giorni ha lavorato a parte e resta in forte discussione la presenza tra i convocati per il prossimo impegno in campionato con il Verona. Ieriha chiesto di poter essere reintegrato in gruppo, ma Fonseca non ne ha L'articolo

iamfedericooo : A tre giorni da una partita importantissima per non dire indispensabile qui si parla del caso Dzeko, De zerbi, Icar… - infoitsport : Caso Dzeko, secondo i bookmakers il bosniaco vede di nuovo bianconero: le quote - romanewseu : Le ultime sul caso #Dzeko-#Fonseca. Mercato, sabato arriva #Reynolds (ASCOLTA IL PODCAST DELLE 12) #ASRoma… - romanewseu : Cessione #Dzeko? Secondo i bookmakers il bosniaco vede di nuovo bianconero: le quote #ASRoma #RomanewsEU… - infoitsport : Pruzzo ha la ricetta per il caso-Dzeko -