"Casini premier", il borsino sta impazzendo. Voci clamorose sul Mister X di Mattarella: terremoto a Palazzo, verso il ribaltone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il borsino del toto-premier segnala in clamoroso rialzo le quotazioni di Pier Ferdinando Casini. Proprio lui, l'eterno ex democristiano, il padre nobile dei "senatori responsabili", l'uomo eletto con il Pd nel 2018 a Palazzo Madama, confluito ben presto nel Gruppo Misto, assai critico con Giuseppe Conte durante la gestione di questa folle crisi di governo eppure pronto a votare la fiducia in aula per non farlo andare a casa subito. Poi di nuovo duro con l'ex avvocato del popolo, colpevole di aver fatto "errori da dilettante" dal punto di vista strategico e tattico. Il Quotidiano nazionale indica dopo la prima interlocutoria giornata di consultazioni al Quirinale proprio nel senatore bolognese uno dei favoriti per succedere a Conte a Palazzo Chigi. Certo, la situazione è ancora magmatica e ...

