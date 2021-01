Casi di contagio nelle scuole di Salerno, genitori Sì dad chiedono dati pubblici dall’Asl (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Era professore di matematica alla scuola Salvatore Quasimodo l’uomo che ha perso la vita a causa del Covid, che ha contagiato ed ucciso anche la madre. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città di Salerno dove a pochi giorni dal ritorno in presenza degli alunni nelle scuole elementari e medie e alla vigilia della riapertura delle superiore cresce la preoccupazione per i contagi. Positivo al Covid anche il papà di alunno che frequenta la scuola media Lanzalone, nel centro storico di Salerno: il figlio e l’intera famiglia è in quarantena, mentre ci sarebbe un caso, una collaboratrice scolastica, anche alla scuola del Parco Arbostella. Davanti a questo dilagare di Casi, si registra la nuova presa di posizione del gruppo social ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Era professore di matematica alla scuola Salvatore Quasimodo l’uomo che ha perso la vita a causa del Covid, che ha contagiato ed ucciso anche la madre. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città didove a pochi giorni dal ritorno in presenza degli alunnielementari e medie e alla vigilia della riapertura delle superiore cresce la preoccupazione per i contagi. Positivo al Covid anche il papà di alunno che frequenta la scuola media Lanzalone, nel centro storico di: il figlio e l’intera famiglia è in quarantena, mentre ci sarebbe un caso, una collaboratrice scolastica, anche alla scuola del Parco Arbostella. Davanti a questo dilagare di, si registra la nuova presa di posizione del gruppo social ...

