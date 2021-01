Cashback | il trucco dei furbetti per arrivare prima al bonus

Leggi su ck12

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La corsa aie rimborsi degli acquisti previsti daldi Stato è ormai entrata nel vivo e c’è chi per accumulare più transazioni possibili fa il furbetto. L’introduzione a dicembre delha segnato una svolta negli acquisti degli italiani. L’obiettivo del governo è quello di incoraggiare le spese per offrire maggiore liquidità agli imprenditori colpiti dalla crisi economica generata dalla pandemia, e allo stesso tempo incentivare i pagamenti tracciabili alternativi al contante per combattere l’evasione fiscale. Entro il 1° marzo dovrebbero ricevere iltutti coloro che hanno aderito all’iniziativa sperimentale di Natale, con un ritorno medio di circa 69 euro a persona, per un totale di 222 milioni di euro. Ti potrebbe interessare anche -> Borse di ...