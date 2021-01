Casa in Toscana: timori per gli sfratti dopo il blocco (Di giovedì 28 gennaio 2021) Risulta difficile la situazione abitativa in Toscana. E si teme un'ondata di sfratti dopo la fine del blocco. Lo ha detto Serena Spinelli, assessore alle politiche sociale della Regione Toscana presentando il nono rapporto sulla Casa, redatto in collaborazione con Anci Toscana Leggi su firenzepost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Risulta difficile la situazione abitativa in. E si teme un'ondata dila fine del. Lo ha detto Serena Spinelli, assessore alle politiche sociale della Regionepresentando il nono rapporto sulla, redatto in collaborazione con Anci

FirenzePost : Casa in Toscana: timori per gli sfratti dopo il blocco - RedattoreSocial : Casa, in #Toscana 100 nuovi alloggi Erp all’anno. Dal 2015 le case popolari sono aumentate di quasi 600 unità.… - cispeltos : ???????Disagio abitativo in #Toscana, il presidente @degirolamoa: “Due miliardi di euro di investimenti per uscire dal… - GrossetoNotizie : Casa: presentato il rapporto sulla condizione abitativa in Toscana. Tutti i dati - comuni_anci : RT @AnciToscana: Ecco il Rapporto sulla condizione abitativa in Toscana presentato questa mattina da @regionetoscana e realizzato in coll… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Toscana Casa, presentato il nono rapporto sulla condizione abitativa in Toscana Toscana Notizie Articoli sul tema ‘Case in Toscana’

Risulta difficile la situazione abitativa in Toscana. E si teme un’ondata di sfratti dopo la fine del blocco. Lo ha detto Serena Spinelli, assessore alle politiche sociale della Regione Toscana presen ...

Botticelli: ritratto di giovane da record, venduto per 92 milioni di dollari / Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Il dipinto "Giovane che tiene in mano un tondello" ebbe tra i primi proprietari conosciuti Sir Thomas Wynn, Lord Newborough (1736-1807), che lo custodiva nella sua casa in Toscana. Passò ...

Risulta difficile la situazione abitativa in Toscana. E si teme un’ondata di sfratti dopo la fine del blocco. Lo ha detto Serena Spinelli, assessore alle politiche sociale della Regione Toscana presen ...(Adnkronos) - Il dipinto "Giovane che tiene in mano un tondello" ebbe tra i primi proprietari conosciuti Sir Thomas Wynn, Lord Newborough (1736-1807), che lo custodiva nella sua casa in Toscana. Passò ...