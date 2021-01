Cartoni Morti | l’autore del video virale sui vaccini | «Dedicato a chi dubita e a chi nega» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 gennaio 2021) «In questofinanziato da Sta Ceppa cercherò di spiegare cosa dicono i dati ufficiali delle agenzie nazionali e internazionali per la salute». Non sappiamo quale munifico benefattore si nasconda dietro lo pseudonimo di Sta Ceppa, in ogni caso sarà ben contento dei suoi investimenti visto che ilche ha sponsorizzato è diventato uno dei più virali negli ultimi giorni. VACCINO: i dubbi più grossi è un corto animato di sei minuti. È scritto, montato e doppiato da, lo pseudonimo (questo vero) dietro cui si cela Andrea Lorenzon. In meno di una settimana solo su YouTube ilha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni contando anche ricondivisioni illustri sui social. Il canale YouTubenasce nell’agosto 2017. Il primo ...