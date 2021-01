Cartelle esattoriali, arriva un nuovo piano di rateizzazione (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova possibilità di rateizzazione delle Cartelle esattoriali. Riguarda i contribuenti che sono decaduti da una delle tre rottamazioni a fine 2019 e che hanno delle dilazioni pregresse scadute. Questi contribuenti potranno chiedere entro il 2021 un nuovo piano di rateizzazione senza essere obbligati a pagare prima le quote pregresse. Nuova rateizzazione per le Cartelle esattoriali, chi interessa Con l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia l’8 marzo 2020, i contribuenti che erano incorsi in rateazioni decadute, possono accedere ugualmente ad una nuova dilazione del debito residuo senza dover prima pagare le rate scadute. Lo stesso vale per i contribuenti decaduti dalle prime due ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova possibilità didelle. Riguarda i contribuenti che sono decaduti da una delle tre rottamazioni a fine 2019 e che hanno delle dilazioni pregresse scadute. Questi contribuenti potranno chiedere entro il 2021 undisenza essere obbligati a pagare prima le quote pregresse. Nuovaper le, chi interessa Con l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia l’8 marzo 2020, i contribuenti che erano incorsi in rateazioni decadute, possono accedere ugualmente ad una nuova dilazione del debito residuo senza dover prima pagare le rate scadute. Lo stesso vale per i contribuenti decaduti dalle prime due ...

matteosalvinimi : #Salvini: Domani, 11.30, saremo davanti a sede dell'Agenzia delle Entrate, a Roma: il governo da mesi doveva fare D… - matteosalvinimi : La coalizione è pronta a sostenere in Parlamento tutti i provvedimenti a favore degli italiani, a partire dai risto… - matteosalvinimi : Portino in Aula i provvedimenti urgenti per famiglie e imprese, su ristori, blocco delle cartelle esattoriali e vac… - GiulioCentemero : ??Mentre la maggioranza cerca soluzioni per rimanere ancorata alla poltrona ???? agli italiani mancano certezze sui b… - dreamChaser1789 : @Mariali53079372 Blocco delle cartelle esattoriali, quante ne ha la #Lega? -