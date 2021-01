Carissimi nemici | Lukaku e Ibrahimovic | una telenovela infinita | News

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Romelue Zlatan, ex compagni di squadra al Manchester United e oggi rivali a Milano, non si sopportano più. A dividerli c'è Mino Raiola, unaPianeta Milan.

Ultime Notizie dalla rete : Carissimi nemici

Pianeta Milan

Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, ex compagni di squadra al Manchester United e oggi rivali a Milano, non si sopportano più. A dividerli c'è Mino Raiola ...Sulla murata tre bandiere — italiana, inglese, neozelandese — per ringraziare i carissimi nemici di Luna Rossa, Ineos e Team New Zealand, corsi in soccorso per evitare il naufragio; la prua ricostruit ...