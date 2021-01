Can Yaman sarà il protagonista della serie tv “Le fate ignoranti” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Can Yaman potrebbe prendere parte alla serie tv Le fate ignoranti. Si tratta dell’adattamento televisivo del celebre film di Ferzan Ozpetek, regista turco e amico dell’attore che ha diretto di recente in uno spot con Claudia Gerini. Nel maggio del 2019, Fox Networks Group Italy aveva annunciato, come riportato dall’Ansa, il progetto di una serie tv ispirata al lungometraggio di Ozpetek. Ciak Magazine ha confermato che le riprese starebbero per iniziare e alla regia della serie tv tratta da Le fate ignoranti ci sarà proprio Ferzan. Il cineasta avrebbe anche scelto il cast e il protagonista sarebbe Can Yaman. Per ora non c’è l’ufficialità, ma dopo lo spot con Claudia Gerini, Ozpetek ... Leggi su dilei (Di giovedì 28 gennaio 2021) Canpotrebbe prendere parte allatv Le. Si tratta dell’adattamento televisivo del celebre film di Ferzan Ozpetek, regista turco e amico dell’attore che ha diretto di recente in uno spot con Claudia Gerini. Nel maggio del 2019, Fox Networks Group Italy aveva annunciato, come riportato dall’Ansa, il progetto di unatv ispirata al lungometraggio di Ozpetek. Ciak Magazine ha confermato che le riprese starebbero per iniziare e alla regiatv tratta da Leciproprio Ferzan. Il cineasta avrebbe anche scelto il cast e ilsarebbe Can. Per ora non c’è l’ufficialità, ma dopo lo spot con Claudia Gerini, Ozpetek ...

Diletta Leotta e Can Yaman pizzicati a cena nel solito hotel di Roma

Diletta Leotta e Can Yaman si sono rivisti. O almeno questo è quanto scrive il settimanale Chi. La rivista di Signorini ha pubblicato le immagini della cena tra i due. Stesso posto, stessa ora e pure ...

