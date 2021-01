Can Yaman avrà un ruolo nella serie tv “Le fate ignoranti”? I rumors (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Can Yaman dovrebbe avere un ruolo nella serie TV in otto puntate “Le fate ignoranti“, sempre per la regia Ferzan Ozptek come il noto film cinematografico. In queste ore è uscito anche il nome del personaggio che l’attore dovrebbe interpretare: chi sarà? Can Yaman: il suo possibile ruolo ne “Le fate ignoranti” La pagina Facebook “Can Yaman Fanpage Italia” e un articolo su “NewCinema” a firma di Leila Cimarelli (che segue Can e Ferzan Ozpetek, li ha conosciuti e ha avuto occasione di intervistarli) raccontano che il protagonista di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” potrebbe interpretare un cantante turco. Parliamo di Emir, che al cinema è stato ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Candovrebbe avere unTV in otto puntate “Le“, sempre per la regia Ferzan Ozptek come il noto film cinematografico. In queste ore è uscito anche il nome del personaggio che l’attore dovrebbe interpretare: chi sarà? Can: il suo possibilene “Le” La pagina Facebook “CanFanpage Italia” e un articolo su “NewCinema” a firma di Leila Cimarelli (che segue Can e Ferzan Ozpetek, li ha conosciuti e ha avuto occasione di intervistarli) raccontano che il protagonista di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” potrebbe interpretare un cantante turco. Parliamo di Emir, che al cinema è stato ...

WittyTV : Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera: Can Yaman sarà ospite della terza puntata di #CePostaPerTe ?? - trash_italiano : Questo tweet è per te che hai assistito a storie di corna, di amori perduti, di figli abbandonati e di anziani arzi… - WittyTV : Due donne molto importanti nella vita di Can Yaman ?? #CePostaPerTe - AnnaNapoli2020 : RT @Cristin67233776: Can ha sofferto le pene dell'inferno per colpa dei media turchi, dell'invidia dei colleghi e a parer mio anche a causa… - digregm : RT @cchiaraxdreams: tina a gemma: “ma questa che si aspetta? can yaman?” SONO A TERRA #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman nel ruolo di Sandokan, il commento di Kabir Bedi Mediaset Play Scardina e il nuovo fidanzato della Leotta: i commenti dei fan

Mentre aumentano gli avvistamenti di Diletta Leotta in compagnia di Can Yaman, qualcuno ha messo “in guardia” il suo ex, Daniele Scardina, attraverso i social. Daniele Scardina e Can Yaman: il comment ...

Can Yaman avrà un ruolo nella serie tv “Le fate ignoranti”? I rumors

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Can Yaman dovrebbe avere un ruolo nella serie TV in otto puntate “Le Fate Ignoranti“, sempre per la regia Ferzan Ozptek come il noto film ...

Mentre aumentano gli avvistamenti di Diletta Leotta in compagnia di Can Yaman, qualcuno ha messo “in guardia” il suo ex, Daniele Scardina, attraverso i social. Daniele Scardina e Can Yaman: il comment ...Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Can Yaman dovrebbe avere un ruolo nella serie TV in otto puntate “Le Fate Ignoranti“, sempre per la regia Ferzan Ozptek come il noto film ...