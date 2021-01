Cambiare il mondo grande e terribile | tra impresa e sogno

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 29 gennaio 2021) «Perché questoche ci pare una cosa di pietra, vegetazione e sangue non è affatto una cosa ma è semplicemente una storia. (…) E quei fili che ci sono ignoti fanno naturalmente parte anch’essi della storia e la storia non ha dimora né luogo d’essere se non nel racconto, è lì che vive e dimora e quindi non possiamo mai aver finito di raccontare. Non c’è mai fine al raccontare». Le parole di Cormac McCarthy in Oltre il confine … Continua L'articolo proviene da il manifesto.