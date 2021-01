Cambia la mappa Ue: Veneto ed Emilia-Romagna tornano ‘solo’ rosse (Di giovedì 28 gennaio 2021) BOLOGNA – Cambia la mappa sull’andamento dei contagi da Covid-19 pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc): nella nuova versione Veneto ed Emilia-Romagna non compaiono più tra le zone in “rosso scuro”, ma tra quelle solo in “rosso”. Restano invece in “rosso scuro” il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano. Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) BOLOGNA – Cambia la mappa sull’andamento dei contagi da Covid-19 pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc): nella nuova versione Veneto ed Emilia-Romagna non compaiono più tra le zone in “rosso scuro”, ma tra quelle solo in “rosso”. Restano invece in “rosso scuro” il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano.

CorriereAlpi : DI TUTTI I COLORI / Nel giro di neanche quattro ore la Ue cambia fascia al Veneto: rosso scuro? No, solo rosso. Nel… - mattinodipadova : SCONTRO A COLORI / Nel giro di neanche quattro ore la Ue cambia fascia al Veneto: rosso scuro? No, solo rosso. Nel… - nuova_venezia : DI TUTTI I COLORI / Nel giro di neanche quattro ore la Ue cambia fascia al Veneto: rosso scuro? No, solo rosso. Nel… - tribuna_treviso : DI TUTTI I COLORI / Nel giro di neanche quattro ore la Ue cambia fascia al Veneto: rosso scuro? No, solo rosso. Nel… - vincenzo9718 : @FabianRothschi1 @AlessioParodi6 D'accordo sulla mappa elettorale del Texas che fotografa il contesto socio-politic… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia mappa L'Europa ci ripensa: cambia la mappa dei contagi, ma non per il Friuli Venezia Giulia Telefriuli Non solo aborto: così l’eccesso di obiettori di coscienza danneggia la salute delle donne

In Itali il 69% dei ginecologi è obiettore di coscienza, con picchi di oltre l’80% in sei regioni. Le conseguenze dell’obiezione sono molteplici e, non riguardano solo le interruzioni di gravidanza ...

Mappa europea sbagliata: Veneto ed Emilia tornano "solo" rosse

Buxelles, 28 gennaio 2021 - L'Europa corregge la mappa sui contagi da Covid pubblicata oggi intorno alle 13. Nella nuova versione, Veneto ed Emilia Romagna non sono più rosso scuro ma solo rosse. In I ...

In Itali il 69% dei ginecologi è obiettore di coscienza, con picchi di oltre l’80% in sei regioni. Le conseguenze dell’obiezione sono molteplici e, non riguardano solo le interruzioni di gravidanza ...Buxelles, 28 gennaio 2021 - L'Europa corregge la mappa sui contagi da Covid pubblicata oggi intorno alle 13. Nella nuova versione, Veneto ed Emilia Romagna non sono più rosso scuro ma solo rosse. In I ...