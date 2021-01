Caldirola e quell’ultima da ‘Champions’ | per il rientro c’è da sudare

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’ultimo precedente del Benevento a San Siro non figura tra i suoi ricordi. Lucafirmò con la Strega diciassette giorni dopo quel 13 gennaio 2019 che segnò l’eliminazione dei giallorossi dalla Coppa Italia. A pensarci oggi fa quasi effetto, perché anche quel giorno i cancelli del Meazza rimasero chiusi e la partita si giocò in un’atmosfera spettrale. Niente a che vedere con il Covid, un nemico al tempo ancora sconosciuto. Lo stadio rimase deserto per volontà del giudice sportivo in seguito agli episodi di un Inter-Napoli che lasciò le pagine della cronaca sportiva e invase il campo della nera. Il centrale di Desio, appena rientrato dopo l’operazione al menisco, non calca il prato milanese dalla notte del 7 dicembre 2011. Non una data come le altre per lui, che si ritrovò in un colpo solo a vivere due debutti assoluti: ...