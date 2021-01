Calciomercato Torino: nuovo incontro con gli agenti di Mandragora, le ultime (Di giovedì 28 gennaio 2021) Calciomercato Torino: nuovo incontro del club granata con gli agenti di Mandragora, si stringe per il centrocampista Dopo Sanabria il Torino prova a stringere anche per Rolando Mandragora. Il centrocampista della Juventus ma in prestito all’Udinese, è l’obiettivo numero uno della squadra di Nicola che lo ritroverebbe dopo le esperienze a Crotone e con i friulani. Secondo Gianluca Di Marzio il Torino prova l’accelerata: tra poco infatti incontrerà nuovamente gli agenti del centrocampista con l’obiettivo di trovare l’intesa definitiva. Il giocatore ha dato la priorità al Toro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)del club granata con glidi, si stringe per il centrocampista Dopo Sanabria ilprova a stringere anche per Rolando. Il centrocampista della Juventus ma in prestito all’Udinese, è l’obiettivo numero uno della squadra di Nicola che lo ritroverebbe dopo le esperienze a Crotone e con i friulani. Secondo Gianluca Di Marzio ilprova l’accelerata: tra poco infatti incontrerà nuovamente glidel centrocampista con l’obiettivo di trovare l’intesa definitiva. Il giocatore ha dato la priorità al Toro. Leggi su Calcionews24.com

