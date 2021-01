Calciomercato Juventus | ipotesi scambio in difesa in Premier League

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) In questoinvernale lasi è, fin qui, limitata a trattative riguardanti la formazione U23 o l’acquisto di giovani per il futuro. In attesa di capire cosa accadrà sul fronte attaccante, oggi è andato in scena l’incontro per Scamacca, i prossimi affari si svolgeranno in estate. LEGGI ANCHE:, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Fra le possibili mosse dellanel prossimoestivo, potrebbe esserci l’idea di un acquisto per quanto riguarda la batteria dei terzini. Secondoweb.it, la Juve potrebbe intavolare unofra difensori in. LEGGI ANCHE:, ...