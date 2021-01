Calciomercato, Inter e Roma lavorano allo scambio Dzeko-Sanchez [VIDEO] (Di giovedì 28 gennaio 2021) Manovre in corso tra Inter e Roma. Ultimi giorni di Calciomercato e le squadre del campionato di Serie A hanno intenzione di rinforzarsi ancora di più, si sta lavorando allo scambio Dzeko-Sanchez. Il bosniaco è fuori dal progetto del club giallorosso dopo la pesantissima lite che è andata in scena con l’allenatore Fonseca. L’ex Wolfsburg non è stato più preso in considerazione dal tecnico e non è stato nemmeno convocato, l’addio sembra inevitabile e si sta lavorando per chiudere alcuni scambi. I prossimi due-tre giorni saranno fondamentali. Lo scambio Inter-Roma La notizia su un affare con la Juventus non ha trovato conferma, sembra da escludere lo scambio con Bernardeschi. E’ molto ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) Manovre in corso tra. Ultimi giorni die le squadre del campionato di Serie A hanno intenzione di rinforzarsi ancora di più, si sta lavorando. Il bosniaco è fuori dal progetto del club girosso dopo la pesantissima lite che è andata in scena con l’allenatore Fonseca. L’ex Wolfsburg non è stato più preso in considerazione dal tecnico e non è stato nemmeno convocato, l’addio sembra inevitabile e si sta lavorando per chiudere alcuni scambi. I prossimi due-tre giorni saranno fondamentali. LoLa notizia su un affare con la Juventus non ha trovato conferma, sembra da escludere locon Bernardeschi. E’ molto ...

