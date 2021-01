Calcio | Napoli in semifinale di Coppa Italia | Spezia sconfitto 4-2 al Diego Armando Maradona

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ildi Rino Gattuso si qualifica alle semifinali della2021 di. I partenopei si sono imposti per 4-2 contro loal Stadio “” grazie alle realizzazioni, tutte nel primo tempo, di Koulibaly al 5?, Lozano al 20?, Politano al 30? e di Elmas al 40?. Nel secondo tempo la compagine campana ha un po’ mollato la presa e gli ospiti sono andati a segno con Gyasi al 70? e Acampora al 73?. Gol che non hanno cambiato lo “spartito” e sarà dunque la formazione di Gattuso a vedersela nel penultimo atto contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. PRIMO TEMPO – Gattuso vara il suo 4-3-3: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. Lodi ...

E' il Napoli l'ultima squadra a qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia: con il 4-2 inflitto allo Spezia, la squadra partenopea avanza al penultimo atto della competizione, dove affronterà ...Vincenzo Italiano ha abituato troppo bene i suoi tifosi. Storica promozione, partite travolgenti il primo anno in A, riserve che impongono alla Roma all’Olimpico un’umiliazione memorabile…di per sé la ...