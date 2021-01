Caio Ribeiro elogia il connazionale Neymar | “E’ il migliore al mondo | non ha rivali”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ex calciatore di Inter e Napoliha speso parole al miele per il, definendolo ilalai microfoni di Panico Jovem Pan: “Al momento non ha. Nonostante alcuni comportamenti che non a tutti piacciono, non ci sono dubbi sul fatto che sia un fenomeno. Rispetto a CR7 e Messi gioca più palloni – ha aggiunto il brasiliano, che poi ha detto – Purtroppo in questa generazione gli allenatori hanno un ruolo molto importante. Quando giocavo io l’iniziativa la prendeva il giocatore, che aveva certe responsabilità ed esprimeva il suo pensiero al tecnico quando non era d’accordo“. SportFace.