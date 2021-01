Cagliari, Carboni ha lavorato in gruppo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cagliari - Cagliari al lavoro in vista del Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 alla Sardegna Arena. Oggi i ragazzi di mister Di Francesco sono stati impegnati in una doppia seduta di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021)al lavoro in vista del Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 alla Sardegna Arena. Oggi i ragazzi di mister Di Francesco sono stati impegnati in una doppia seduta di ...

sportli26181512 : #Cagliari, Carboni ha lavorato in gruppo: Seduta di allenamento per i rossoblù in vista del match con il Sassuolo… - fantanews24 : #Cagliari buone notizie dall’allenamento di oggi. Si sono rivisti #Pavoletti, che aveva saltato il match di Genoa p… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Pavoletti in gruppo, si rivede Carboni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Pavoletti in gruppo, si rivede Carboni - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Pavoletti in gruppo, si rivede Carboni -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Carboni Cagliari in ritiro con la testa al Sassuolo, rientra Carboni dopo la positività al Covid

Cagliari in ritiro ad Asseminello in vista della delicatissima partita casalinga contro il Sassuolo di domenica alle 15. Oggi doppia seduta di allenamento per i rossoblù, con il ritorno di Carboni, ch ...

Vendevano le carni prive di documenti, Nas ne sequestrano 150 chili a Carbonia

Dopo il controllo effettuato la settimana scorsa a Cagliari, finito con il sequestro di un maialetto privo di documenti su provenienza e tracciabilità, questa volta l’ispezione è stata portata a ...

Cagliari in ritiro ad Asseminello in vista della delicatissima partita casalinga contro il Sassuolo di domenica alle 15. Oggi doppia seduta di allenamento per i rossoblù, con il ritorno di Carboni, ch ...Dopo il controllo effettuato la settimana scorsa a Cagliari, finito con il sequestro di un maialetto privo di documenti su provenienza e tracciabilità, questa volta l’ispezione è stata portata a ...