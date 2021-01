Bufera su Cristiano Ronaldo: viola la zona arancione e fa festa a Courmayeur con Georgina (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo non era stato convocato per la partita di Coppa Italia contro la Spal (agevolmente vinta per 4-0 dai bianconeri), e ne avrebbe approfittato per regalarsi una due giorni sulla neve con la fidanzata Georgina Rodriguez che festeggiava il compleanno. Il campione portoghese e la sua compagna avrebbero quindi violato le misure vigenti sul contenimento del Covid recandosi a Courmayeur, precisamente nella zona della Val Vény. Ricordiamo che sia il Piemonte sia la meta in Valle d’Aosta si trovano in zona arancione e quindi siano vietati gli spostamenti tra regioni, se non per motivi di lavoro, salute o necessità. E chiaramente una due giorni sulla neve per festeggiare un compleanno non rientra in nessuna di queste categorie. Secondo le ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021)non era stato convocato per la partita di Coppa Italia contro la Spal (agevolmente vinta per 4-0 dai bianconeri), e ne avrebbe approfittato per regalarsi una due giorni sulla neve con la fidanzataRodriguez che festeggiava il compleanno. Il campione portoghese e la sua compagna avrebbero quindito le misure vigenti sul contenimento del Covid recandosi a, precisamente nelladella Val Vény. Ricordiamo che sia il Piemonte sia la meta in Valle d’Aosta si trovano ine quindi siano vietati gli spostamenti tra regioni, se non per motivi di lavoro, salute o necessità. E chiaramente una due giorni sulla neve per festeggiare un compleanno non rientra in nessuna di queste categorie. Secondo le ...

