Brindisi, corruzione in atti giudiziari: arrestati un giudice e 5 tra imprenditori e professionisti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un magistrato della sezione Fallimentare di Brindisi e 5 professionisti sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Tre le persone finite in carcere, mentre altre tre sono ai domiciliari. L’inchiesta, coordinata dal procuratore capo di Potenza Francesco Curcio, che ora si trova in tribunale a Brindisi, ha portato agli arresti dell’imprenditore Massimo Bianco, il commercialista Francesco Pepe Milizia e il magistrato Gianmarco Galiano in carcere, mentre ai domiciliari sono stati posti l’avvocatessa Federica Spina, l’imprenditore Francesco Bianco e la presidente provinciale dell’Ordine degli Ingegneri Annalisa Formosi. Altri due magistrati sono indagati a piede libero: si tratta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un magistrato della sezione Fallimentare die 5sono statidalla Guardia di Finanza con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allain. Tre le persone finite in carcere, mentre altre tre sono ai domiciliari. L’inchiesta, coordinata dal procuratore capo di Potenza Francesco Curcio, che ora si trova in tribunale a, ha portato agli arresti dell’imprenditore Massimo Bianco, il commercialista Francesco Pepe Milizia e il magistrato Gianmarco Galiano in carcere, mentre ai domiciliari sono stati posti l’avvocatessa Federica Spina, l’imprenditore Francesco Bianco e la presidente provinciale dell’Ordine degli Ingegneri Annalisa Formosi. Altri due magistrati sono indagati a piede libero: si tratta di ...

