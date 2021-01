Brilla il mercato americano

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sessione euforica per Wall Street, con il Dow Jones che mostra un balzo dell’1,91%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, balzo dell’S&P-500, che continua la giornata a 3.826 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,04%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l’S&P 100 (+1,98%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti finanziario (+2,83%), telecomunicazioni (+2,67%) e beni industriali (+2,64%). Al top tra i giganti di Wall Street, Walt Disney (+5,17%), Raytheon Technologies (+5,16%), American Express (+5,09%) e Intel (+4,91%). Le peggiori performance, invece, si registrano su IBM, che ottiene -1,81%. Seduta negativa per 3M, che mostra una perdita dell’1,17%. Tentenna Apple, che cede lo 0,92%. Sostanzialmente debole DOW, che registra una flessione ...