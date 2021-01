Brigitte Bardot, “il Covid e le altre epidemie ristabiliranno un nuovo ordine” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Brigitte Bardot, intervistata dalla rivista Oggi, si lascia andare ad affermazioni forti e decise sulla pandemia mondiale causata dal Covid, in corso da oltre un anno. Brigitte Bardot nel 1960, ritratta in un letto (fonte immagine Getty Images)Nonostante abbia già compiuto 86 anni ha ammesso di non prendere particolari precauzioni per proteggersi dal Covid, svolgendo una vita piuttosto solitaria priva di troppi contatti. LEGGI ANCHE: Covid, rimandare il vaccino per chi ha già contratto il virus: la raccomandazione dell’Oms Il punto di vista di Brigitte Bardot sul Covid: “la natura riprenderà i suoi diritti” La pluridecennale carriera della Brigitte Bardot inizia ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021), intervistata dalla rivista Oggi, si lascia andare ad affermazioni forti e decise sulla pandemia mondiale causata dal, in corso da oltre un anno.nel 1960, ritratta in un letto (fonte immagine Getty Images)Nonostante abbia già compiuto 86 anni ha ammesso di non prendere particolari precauzioni per proteggersi dal, svolgendo una vita piuttosto solitaria priva di troppi contatti. LEGGI ANCHE:, rimandare il vaccino per chi ha già contratto il virus: la raccomandazione dell’Oms Il punto di vista disul: “la natura riprenderà i suoi diritti” La pluridecennale carriera dellainizia ...

zazoomblog : Brigitte Bardot rivelazione choc: “Il Covid è cosa giusta vi spiego perché” - #Brigitte #Bardot #rivelazione #choc… - be_marconi : RT @IlPrimatoN: «Non mi proteggo, non ne ho bisogno. Non saranno le capre a contagiarmi» - ChiaraEsse1 : Scoprire una Brigitte Bardot razzista, fascista e amante dell'eugenetica mi fa pensare che con tette e culo si può… - RogerAthom : Alla domanda su come si protegge dal virus, (il 23 settembre ha compiuto 86 anni) Brigitte Bardot ha risposto candi… - Th3P3ck : @IlPrimatoN Il prossimo 31 dicembre col cazzo che farò il trenino cantando 'brigitte bardot bardot' -