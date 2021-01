Bridgerton, nuovo record per la serie di Shonda Rhimes (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il successo di “Bridgerton“, non è esagerato affermarlo è davvero planetario. In un mese dalla sua uscita è diventato un vero e proprio caso. La serie, inserita sul catalogo Netflix, il giorno di Natale è la prima “creatura” per la piattaforma di Shondaland, casa di produzione di Shonda Rhimes , per intenderci l’ideatrice di cult come “Grey’s Anatomy” e “Scandal”. Nelle ultime ore è diventata, infatti, la serie tv più vista di sempre sulla piattaforma e ha davvero stracciato la concorrenza. Secondo Deadline è stata vista da 82 milioni di persone e solo 10 giorni fa si diceva o meglio lo dicevano i vertici di Netflix che si sarebbe fermata a 63 milioni. “Bridgerton” ha scavalcato “The Witcher” che era stata vista, nei primi 28 giorni, da 78 milioni. La ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il successo di ““, non è esagerato affermarlo è davvero planetario. In un mese dalla sua uscita è diventato un vero e proprio caso. La, inserita sul catalogo Netflix, il giorno di Natale è la prima “creatura” per la piattaforma diland, casa di produzione di, per intenderci l’ideatrice di cult come “Grey’s Anatomy” e “Scandal”. Nelle ultime ore è diventata, infatti, latv più vista di sempre sulla piattaforma e ha davvero stracciato la concorrenza. Secondo Deadline è stata vista da 82 milioni di persone e solo 10 giorni fa si diceva o meglio lo dicevano i vertici di Netflix che si sarebbe fermata a 63 milioni. “” ha scavalcato “The Witcher” che era stata vista, nei primi 28 giorni, da 78 milioni. La ...

