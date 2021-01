Brexit e ora? SACE: Made in Italy tra nuove sfide e opportunità (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Scongiurata la catastrofe di un No Deal, lo scenario che nessuno avrebbe voluto, al termine di estenuanti trattative, Regno Unito ed Unione Europea, hanno raggiunto l’intesa grazie alla firma, in extremis, di un nuovo trattato commerciale che però è una cornice ancora tutta da riempire. Dal primo gennaio 2021, dunque, il Regno Unito ha assunto lo status di “Paese terzo” rispetto all’Unione Europea. Una nuova condizione il cui perimetro è stato tracciato dal Trade and Cooperation Agreement (TCA), l’accordo commerciale siglato il 24 dicembre tra le parti, che si configura come un trattato internazionale. Senza un accordo, Regno Unito e Unione Europea avrebbero iniziato a commerciare alle condizioni della World Trade Organization, con l’introduzione di tariffe e di conseguenza aumenti significativi del costo delle merci importate. Entrambi i “contendenti”, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Scongiurata la catastrofe di un No Deal, lo scenario che nessuno avrebbe voluto, al termine di estenuanti trattative, Regno Unito ed Unione Europea, hanno raggiunto l’intesa grazie alla firma, in extremis, di un nuovo trattato commerciale che però è una cornice anctutta da riempire. Dal primo gennaio 2021, dunque, il Regno Unito ha assunto lo status di “Paese terzo” rispetto all’Unione Europea. Una nuova condizione il cui perimetro è stato tracciato dal Trade and Cooperation Agreement (TCA), l’accordo commerciale siglato il 24 dicembre tra le parti, che si configura come un trattato internazionale. Senza un accordo, Regno Unito e Unione Europea avrebbero iniziato a commerciare alle condizioni della World Trade Organization, con l’introduzione di tariffe e di conseguenza aumenti significativi del costo delle merci importate. Entrambi i “contendenti”, ...

CottarelliCPI : Tra i vantaggi della Brexit veniva citato il costo dell' Erasmus: UK pagava, ma i suoi studenti lo usavano poco. Or… - disinformatico : Le gioie della #Brexit. Ora che non ci sono più i vincoli imposti dall'UE, Mastercard alza le commissioni. Per que… - lautomobile_ACI : #Brexit, per #Nissan è un affare. Il cfo del gruppo giapponese Ashwani Gupta parla di “occasione per ridefinire il… - emanuele7771 : #VogliamoVotare perché senza la potenza di fuoco di Conte e i suoi Millemila miliardi ora saremmo ridotti come la G… - Marco33742801 : @antoguerrera @repubblica Riscatto? Farà resuscitare anche gli oltre 100.000 morti? Ha delle responsabilità enormi,… -