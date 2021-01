Brexit e accordi commerciali con l’UE: cos’è davvero cambiato? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con la conclusione degli accordi commerciali sulla Brexit, avvenuta lo scorso dicembre tra il premier britannico Boris Johnson e il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, finalmente sono state definite le norme che regolano gli scambi di beni e servizi tra la Gran Bretagna e i Paesi dell’Unione Europea. A quasi un mese dall’entrata in vigore della Brexit, cos’è veramente cambiato nella vita di molti italiani che vivono in Gran Bretagna o che hanno un’attività di import/export con l’UK? Principali cambiamenti per le spedizioni doganali La prima grande differenza rispetto al passato è l’abbandono delle vecchie regole comunitarie, quelle cioè che consideravano l’UK un territorio simile a quello degli altri Paesi europei, quindi esente dai controlli doganali. Detto in ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con la conclusione deglisulla, avvenuta lo scorso dicembre tra il premier britannico Boris Johnson e il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, finalmente sono state definite le norme che regolano gli scambi di beni e servizi tra la Gran Bretagna e i Paesi dell’Unione Europea. A quasi un mese dall’entrata in vigore dellaveramentenella vita di molti italiani che vivono in Gran Bretagna o che hanno un’attività di import/export con l’UK? Principali cambiamenti per le spedizioni doganali La prima grande differenza rispetto al passato è l’abbandono delle vecchie regole comunitarie, quelle cioè che consideravano l’UK un territorio simile a quello degli altri Paesi europei, quindi esente dai controlli doganali. Detto in ...

ildottormea : @marcobreso Ma non se trova questo accordo? E' evidente che e' un giochino ripicca per alzare l' asta in vista acco… - ildottormea : @davcarretta Grazie, chiarissimo. Perche' poi si passa per pazzi nel ricordare che da Latina ad Anagni era tutto un… - OlderGf : L'Irlanda perde il 15% del fatturato del pescato dagli accordi #Brexit. Al primo posto gli sgombri che nascono in a… - G1Giangaspero : RT @ITALondon_: BREXIT: Che tipo di accordi commerciali hanno il Regno Unito e i Paesi Extra-UE? Sesta uscita della collana Tascabili Brexi… - ITAtradeagency : RT @ITALondon_: BREXIT: Che tipo di accordi commerciali hanno il Regno Unito e i Paesi Extra-UE? Sesta uscita della collana Tascabili Brexi… -