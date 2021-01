Brescia, arrestato un primario: avrebbe cagionato la morte di due pazienti Covid (Di giovedì 28 gennaio 2021) È giunta nelle ultime ore la notizia dell’arresto di un primario dell’ospedale di Montichiari. Secondo le indagini avrebbe ucciso volontariamente due pazienti ricoverati per Covid con l’intento di liberare letti e alleggerire il lavoro di operatori e colleghi. In questo momento il primario si trova agli arresti domiciliari. Il medico avrebbe somministrato ad almeno due pazienti due farmaci che avrebbero accelerato il decorso della malattia, ma senza riportarlo sulla cartella clinica. Domani mattina dovrà rispondere di omicidio volontario e falso in atto pubblico. La segnalazione Brescia Today riporta che le indagini contro il primario sono scattate ad aprile 2020 dopo un esposto presentato alla Procura. Da subito si ... Leggi su bufale (Di giovedì 28 gennaio 2021) È giunta nelle ultime ore la notizia dell’arresto di undell’ospedale di Montichiari. Secondo le indaginiucciso volontariamente duericoverati percon l’intento di liberare letti e alleggerire il lavoro di operatori e colleghi. In questo momento ilsi trova agli arresti domiciliari. Il medicosomministrato ad almeno duedue farmaci chero accelerato il decorso della malattia, ma senza riportarlo sulla cartella clinica. Domani mattina dovrà rispondere di omicidio volontario e falso in atto pubblico. La segnalazioneToday riporta che le indagini contro ilsono scattate ad aprile 2020 dopo un esposto presentato alla Procura. Da subito si ...

MediasetTgcom24 : Brescia, indusse alla morte di 2 pazienti Covid: arrestato medico - quibresciait : Brescia, baby gang in azione rapina coetanei. 14enne arrestato - Ieri è scattata la misura cautelare per uno solo d… - dosumma : RT @Nurse24it: #Brescia - La #chat degli #infermieri: 'Anche a voi ha chiesto di somministrare i farmaci senza intubarli? Io non ci sto a u… - YRetlaw : RT @il_dipendente: Altra carrellata di medici eroi. Licenziamento immediato, sequestro dei beni, attivazione procedura RDC. #QuartaRepubbl… - sinapsinews : NAS BRESCIA: ARRESTATO MEDICO PER AVER INDOTTO LA MORTE DI 2 PAZIENTI 'COVID' -