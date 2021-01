Botticelli: ritratto di giovane da record, venduto per 92 milioni di dollari / Adnkronos (Di giovedì 28 gennaio 2021) New York, 28 gen. – (Adnkronos) – Sandro Botticelli (1445-1510) superstar all’asta “Masters Week” di New York da Sotheby’s: il ritratto intitolato “giovane che tiene in mano un tondello” (58x39cm) è stato aggiudicato oggi per 92,2 milioni di dollari (commissioni comprese). Il dipinto venduto – uno dei soli tre ritratti del maestro del Rinascimento fiorentino ancora in mani private – faceva parte della collezione del magnate statunitense del cemento Sheldon Solow, che lo aveva acquistato nel 1982 all’asta da Christie’s a Londra per 1,3 milioni di dollari. La nuova aggiudicazione – che segna anche il prezzo più alto mai stabilito da un ‘Old Masters’ da Sotheby’s e una partenza con il turbo per il primo grande evento d’asta del 2021 – ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) New York, 28 gen. – () – Sandro(1445-1510) superstar all’asta “Masters Week” di New York da Sotheby’s: ilintitolato “che tiene in mano un tondello” (58x39cm) è stato aggiudicato oggi per 92,2di(commissioni comprese). Il dipinto– uno dei soli tre ritratti del maestro del Rinascimento fiorentino ancora in mani private – faceva parte della collezione del magnate statunitense del cemento Sheldon Solow, che lo aveva acquistato nel 1982 all’asta da Christie’s a Londra per 1,3di. La nuova aggiudicazione – che segna anche il prezzo più alto mai stabilito da un ‘Old Masters’ da Sotheby’s e una partenza con il turbo per il primo grande evento d’asta del 2021 – ha ...

