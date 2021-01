Botticelli da record, ritratto venduto per 92 milioni di dollari (Di giovedì 28 gennaio 2021) New York, 28 gen. - (Adnkronos) - Sandro Botticelli da record all'asta "Masters Week" di New York da Sotheby's: il ritratto intitolato "Giovane che tiene in mano un tondello" è stato aggiudicato oggi per 92,1 milioni di dollari (commissioni comprese). Il dipinto venduto faceva parte della collezione del magnate statunitense del cemento Sheldon Solow, che lo aveva acquistato nel 1982 all'asta da Christie's a Londra per 810.000 sterline. Il precedente record per un'opera di Botticelli era di 10,4 milioni di dollari, stabilito dalla cosiddetta "The Rockefeller Madonna", aggiudicata da Christie's nel gennaio 2013 a New York. Il record assoluto per un'opera d'arte della categoria "Old Masters" spetta con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) New York, 28 gen. - (Adnkronos) - Sandrodaall'asta "Masters Week" di New York da Sotheby's: ilintitolato "Giovane che tiene in mano un tondello" è stato aggiudicato oggi per 92,1di(commissioni comprese). Il dipintofaceva parte della collezione del magnate statunitense del cemento Sheldon Solow, che lo aveva acquistato nel 1982 all'asta da Christie's a Londra per 810.000 sterline. Il precedenteper un'opera diera di 10,4di, stabilito dalla cosiddetta "The Rockefeller Madonna", aggiudicata da Christie's nel gennaio 2013 a New York. Ilassoluto per un'opera d'arte della categoria "Old Masters" spetta con i ...

borghi_claudio : Record assoluto per il Botticelli, circa 100 milioni. Probabilmente acquirente russo ?? @Sothebys - RaiNews : #Botticelli da record a New York. È finita la grande attesa per l'#asta del 'Giovane che tiene in mano un tondello'… - MediasetTgcom24 : Asta record per un Botticelli, 'Ritratto di giovane' venduto per oltre 92 milioni $ #Botticelli… - Bonvivre2 : Botticelli da record all’asta Sotheby’s del “Giovane che tiene in mano un tondello” - LiberoReporter : Botticelli da record all’asta Sotheby’s del “Giovane che tiene in mano un tondello” -