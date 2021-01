Bonus studenti universitari: come ottenere fino a 2mila euro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Al via il Bonus studenti universitari dedicato al rimborso delle spese universitarie sostenute nell’anno accademico 2018-2019. Un incentivo pensato dallo Stato per andare incontro ai giovani che, per frequentare le varie università d’Italia, si trovano costretti ad affrontare spese molto alte. Chi ha diritto a questo sostegno economico? Secondo quanto specificato dall’Inps che si occupa della sua erogazione, il Bonus è pensato per figli, orfani ed equiparati di lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche dell’Istituto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Bonus studenti universitari: sui requisiti utili per ottenerlo, sulle modalità di richiesta e sulla cifra alla quale si può aspirare per il sostentamento ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 gennaio 2021) Al via ildedicato al rimborso delle spesee sostenute nell’anno accademico 2018-2019. Un incentivo pensato dallo Stato per andare incontro ai giovani che, per frequentare le varie università d’Italia, si trovano costretti ad affrontare spese molto alte. Chi ha diritto a questo sostegno economico? Secondo quanto specificato dall’Inps che si occupa della sua erogazione, ilè pensato per figli, orfani ed equiparati di lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche dell’Istituto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul: sui requisiti utili per ottenerlo, sulle modalità di richiesta e sulla cifra alla quale si può aspirare per il sostentamento ...

