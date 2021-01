Bonus affitto di 1200 euro, come funziona e chi può richiederlo (Di giovedì 28 gennaio 2021) La legge di Bilancio 2021 ha previsto un Bonus affitto, ovvero un contributo riconosciuto in favore del proprietario dell’immobile che abbia intenzione di ridurre il canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. La misura consente dunque un abbattimento del canone d'affitto per gli inquilini sulla base di una rinegoziazione col proprietario dell'immobile rispetto al canone fissato. Sarà poi il proprietario che abbia eventualmente accettato di ridurlo a percepire il Bonus mediante credito d'imposta. Le condizioni indispensabili per richiederlo Il proprietario che riduce l’importo d’affitto prestabilito avrà diritto a un contributo a fondo perduto, pari sino al 50% della ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) La legge di Bilancio 2021 ha previsto un, ovvero un contributo riconosciuto in favore del proprietario dell’immobile che abbia intenzione di ridurre il canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200per ciascun locatore. La misura consente dunque un abbattimento del canone d'per gli inquilini sulla base di una rinegoziazione col proprietario dell'immobile rispetto al canone fissato. Sarà poi il proprietario che abbia eventualmente accettato di ridurlo a percepire ilmediante credito d'imposta. Le condizioni indispensabili perIl proprietario che riduce l’importo d’prestabilito avrà diritto a un contributo a fondo perduto, pari sino al 50% della ...

Previsto un rimborso del 50% per i proprietari che riducono il canone di locazione agli inquilini in difficoltà.

Tre consigli per rinegoziare l’affitto al tempo del COVID-19

Come rinegoziare l'affitto al tempo del COVID-19? Ecco tre consigli secondo la legge, dalla compensazione alla negoziazione assistita.

Previsto un rimborso del 50% per i proprietari che riducono il canone di locazione agli inquilini in difficoltà. Come rinegoziare l'affitto al tempo del COVID-19? Ecco tre consigli secondo la legge, dalla compensazione alla negoziazione assistita.