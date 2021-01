Bonifico non parlante, come rimediare: ecco 2 metodi efficaci (Di giovedì 28 gennaio 2021) Negli ultimi anni, nel settore bancario e dei correntisti è spuntata una figura innovativa, ma essenziale, quella del ‘Bonifico parlante’. Esso rappresenta il solo strumento a disposizione per tutti coloro che intendono ottenere le detrazioni fiscali collegate alle ristrutturazioni degli appartamenti e delle case ma anche all’acquisto di mobili nuovi e che sono pari al 50% sull’Irpef, mentre per chi intende investire nel risparmio energetico salgono fino al 65%. Segui Termometro Politico su Google News Il Bonifico parlante consiste, insomma, in uno dei pochi metodi di pagamento che consentono di avere traccia dettagliata sia dei dati del destinatario che del contribuente che ha sostenuto le spese e – come accennato – detto strumento è essenziale per richiedere ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 28 gennaio 2021) Negli ultimi anni, nel settore bancario e dei correntisti è spuntata una figura innovativa, ma essenziale, quella del ‘’. Esso rappresenta il solo strumento a disposizione per tutti coloro che intendono ottenere le detrazioni fiscali collegate alle ristrutturazioni degli appartamenti e delle case ma anche all’acquisto di mobili nuovi e che sono pari al 50% sull’Irpef, mentre per chi intende investire nel risparmio energetico salgono fino al 65%. Segui Termometro Politico su Google News Ilconsiste, insomma, in uno dei pochidi pagamento che consentono di avere traccia dettagliata sia dei dati del destinatario che del contribuente che ha sostenuto le spese e –accennato – detto strumento è essenziale per richiedere ...

