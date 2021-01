Bolzano | la nonna di Benno è morta senza sapere che la figlia è scomparsa

(Di giovedì 28 gennaio 2021) I Carabinieri, nel corso di una nuova perquisizione nella proprietà della famiglia Neumair, hanno raccolto una serie di oggetti potenzialmente utili all’indagine, rilevando l’asdi alcuni pesanti attrezzi cheutilizzava regolarmente per allenarsi. Non si interrompono le ricerche dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, la coppiail 4 gennaio scorso. La convinzione è L'articolo proviene da Leggilo.org.

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - È morta a 96 anni la madre di Laura Perselli, la donna di 68 anni scomparsa dalla sera del 4 gennaio scorso assi… - stop_fake_news_ : AGI - È morta a 96 anni la madre di Laura Perselli, la donna di 68 anni scomparsa dalla sera del 4 gennaio scorso a… - Gif_di_Tina : #Pomeriggio5 Gli argomenti pomeridiani della D'Urso da ora a fine stagione: - Nonna Rosina, Benno di Bolzano, Vit… -

Una coppia normale arrivata per lavare la macchina, ma proprio mentre la Volvo sta per entrare negli spazi dell’autolavaggio, arrivano i carabinieri. I vigili del fuoco al lavoro per tutta la giornata ...La madre della scomparsa era anche la nonna di Benno, 30 anni - unico indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere - e Madè, 26 anni, entrambi figli della coppia. La 96enne era stata te ...