Bologna-Milan, out Kjaer: subito titolare Tomori | Serie A News (Di giovedì 28 gennaio 2021) Simon Kjaer si è infortunato alla coscia sinistra. Fikayo Tomori, entrato bene nel derby, verso una maglia da titolare in Bologna-Milan di sabato pomeriggio Bologna-Milan, out Kjaer: subito titolare Tomori Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 gennaio 2021) Simonsi è infortunato alla coscia sinistra. Fikayo, entrato bene nel derby, verso una maglia daindi sabato pomeriggio, outPianeta

pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, buone notizie per Pioli: per Bologna sono recuperati Bennacer, Tonali e Mandzukic: Dall'inferme… - Ibrahim32639035 : RT @MilanPress_it: La designazione arbitrale?? - MilanPress_it : La designazione arbitrale?? - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Milan, #Calhanoglu e #Brahim Diaz ai box: rebus trequartista contro il #Bologna. Da #Leao a #Meite, le opzioni -