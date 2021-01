Bologna-Milan, Orsolini: “Segniamo poco. Mihajlovic? Rapporto diretto” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky Sport in vista del match in programma sabato pomeriggio contro il Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 gennaio 2021) Riccardo, attaccante del, ha parlato a Sky Sport in vista del match in programma sabato pomeriggio contro ilPianeta

AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - SkySport : Milan, Calhanoglu ancora positivo. A Bologna senza Kjaer, ma torna Bennacer - SkySport : Serie A, arbitri della 20^ giornata: Bologna-Milan a Doveri, Pasqua per Inter-Benevento - sportli26181512 : Bologna, Orsolini a Sky: 'Siamo una squadra pericolosa': Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato a Sk… - MilanPress_it : Bennacer dal 1' contro il Bologna ?? -