Bologna-Milan: arbitra Doveri di Roma | Serie A News (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sarà Daniele Doveri, classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, ad arbitrare Bologna-Milan di sabato pomeriggio. L'inter squadra arbitrale Bologna-Milan: arbitra Doveri di Roma Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sarà Daniele, classe 1977, della sezione A.I.A. di1, adredi sabato pomeriggio. L'inter squadralediPianeta

pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - giuroc80 : RT @MilanNewsit: Serie A, le designazioni arbitrali: Bologna-Milan a Doveri - ACMilanSydney : Bologna – Milan Referee: Doveri Assistants: Ranghetti – Cecconi 4th Official: Fourneau VAR: Pairetto Assistant VAR: Giallatini - andiamoconlinno : @MilanNewsit Me lo ricordo il Bologna Milan di Doveri... - 1000Cuori : ?? Bologna-Milan, arbitra Doveri ?? -