Bologna | annullata la multa al clochard trovato in strada durante il lockdown

(Di giovedì 28 gennaio 2021) BOLOGNA – “Come faceva a restare in casa chi una casa non ce l’aveva? Un’altra multa ingiusta, l’ennesima, è stata annullata e siamo molto felici per il nostro assistito”. Così Antonio Mumolo, presidente dell’associazione Avvocato di strada, e l’avvocato Paola Pizzi commentano la decisione della Prefettura di Bologna, che ha accolto la richiesta dell’associazione e ha annullato la multa che lo scorso marzo era stata comminata ad un uomo senza dimora trovato in strada durante il primo lockdown. “Molte persone- rileva Mumolo- in genere minimizzano queste cose, dicendo che tanto un clochard la multa non la pagherà mai, invece le multe si accumulano e, se non le si può pagare perché si è nullatenenti, gli importi negli anni si moltiplicano fino a raggiungere cifre considerevoli”.