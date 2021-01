Bollettino Veneto oggi: morti, contagi e guariti di giovedì 28 gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto con i dati aggiornati a giovedì 28 gennaio 2021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica di una delle regioni più colpite di questa seconda ondata, che come di consueto ha reso noti i numeri su morti, guariti, nuovi contagi e ricoverati in terapia intensiva. oggi si registrano 572 nuovi contagi, 52 morti, 12.301 tamponi molecolari, 2.901 guariti, 249 (-9) ricoverati in terapia intensiva, 1.599 (-101) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus delcon i dati aggiornati a282021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica di una delle regioni più colpite di questa seconda ondata, che come di consueto ha reso noti i numeri su, nuovie ricoverati in terapia intensiva.si registrano 572 nuovi, 52, 12.301 tamponi molecolari, 2.901, 249 (-9) ricoverati in terapia intensiva, 1.599 (-101) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

occhio_notizie : Covid Veneto, 572 nuovi casi e 52 decessi nelle ultime 24 ore - bizcommunityit : Covid Italia, bollettino 27 gennaio: 15.204 nuovi casi e 467 morti. Balzo di contagi in Lombardia e Veneto. Tasso d… - Open_gol : ?? I dati del Veneto - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Veneto: dati #28gennaio - Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto e Azienda Zero. #IoSe… - veneziatoday : Coronavirus, bollettino di giovedì 28 gennaio: i numeri in Veneto e provincia di Venezia -