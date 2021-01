Bollettino oggi 28 gennaio | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a giovedì 282021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica, con il Ministero della Salute che, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha diramato ilcon i numeri odierni dell’Italia.si registrano 14.372 nuovi, 492, 17.220, 164.216 tamponi molecolari, 2.288 (-64) ricoverati in terapia intensiva, 20.778 (-383) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -3.352 gli attualmente positivi per un totale di 474.617. ILE I NUMERIPER...

SkyTG24 : La società #Moderna ha annunciato i risultati degli studi sul proprio #vaccino #Covid19, affermando che è efficace… - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 gennaio: 14.372 nuovi casi e 492 morti - LIDAMUGNAI : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi, 28 gennaio: 14.372 nuovi casi e 492 morti - 77Patgarrett : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 gennaio: 14.372 nuovi casi e 492 morti - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi, 28 gennaio: 14.372 nuovi casi e 492 morti -

Vaccini in Veneto: ultime notizie. 'Il 2 febbraio arriveranno in Veneto 45.678 dosi di vaccino Pfizer', lo ha annunciato il presidente Zaia. In Veneto abbiamo avuto 4400 plessi scolastici con almeno u ...AGI - Stabile in Italia la curva epidemica, che sembra aver perso la spinta verso il basso delle ultime due settimane. Sono 14.372 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 15.204 di ieri. I tamponi ...