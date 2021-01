Bollettino Covid oggi Milano: ecco contagi e dati coronavirus del 28 gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano, 28 gennaio 2021 - Milano e la Lombardia in zona arancione ancora per una settimana. Sembrerebbe questo lo scenario più plausibile per i prossimi giorni. Dopo il pasticcio dei dati sbagliati - ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 28 gennaio 2021), 282021 -e la Lombardia in zona arancione ancora per una settimana. Sembrerebbe questo lo scenario più plausibile per i prossimi giorni. Dopo il pasticcio deisbagliati - ...

SkyTG24 : La società #Moderna ha annunciato i risultati degli studi sul proprio #vaccino #Covid19, affermando che è efficace… - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - occhio_notizie : #Covid, la situazione in #Campania - Notiziedi_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 gennaio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione -