Bollettino Coronavirus Italia, oggi 15.204 contagi e 467 morti per Covid: i dati di mercoledì 27 gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bollettino Coronavirus Italia, oggi 15.204 contagi e 467 morti per Covid. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 15.204 nuovi casi di Coronavirus su un totale di 293.770 test, considerando sia i tamponi molecolari che quelli antigenici. È quanto emerge dal Bollettino di oggi, mercoledì 27 gennaio, diffuso dal Ministero della Salute. Sono 467 le vittime accertate in un giorno. Sono 15.204 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 10.593). Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono 2.501.147. È quanto emerge dai ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021)15.204e 467per. Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 15.204 nuovi casi disu un totale di 293.770 test, considerando sia i tamponi molecolari che quelli antigenici. È quanto emerge daldi27, diffuso dal Ministero della Salute. Sono 467 le vittime accertate in un giorno. Sono 15.204 i nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore (ieri erano stati 10.593). Dall’inizio dell’epidemia di-19 nel nostro Paese isono 2.501.147. È quanto emerge dai ...

Corriere : In Italia 15.204 nuovi casi e 467 morti. Il tasso di positività risale al 5,2%: l’ultimo bollettino - SkyTG24 : #Coronavirus I dati del bollettino del #27gennaio: i numeri sono influenzati dal conteggio dei tamponi antigenici c… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: In base al bollettino diffuso dal minis… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid Roma, nella Capitale i casi sono a quota 600. DIRETTA - eduardorosalez : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, 996 nuovi positivi: 38 morti. DIRETTA -