Bollettino Campania: 1.313 positivi con una percentuale dell’8,14% (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 1.313 i positivi al coronavirus riportati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Campania su un totale di 16.112 tamponi di cui 1.103 asitnomatici. La percentuale torna a salire e arriva all’8,14% Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 1.313 ial coronavirus riportati oggi dall’Unità di Crisi della Regionesu un totale di 16.112 tamponi di cui 1.103 asitnomatici. Latorna a salire e arriva all’8,14%

PasqualeMarro : Coronavirus Campania: il bollettino di oggi, giovedì 28 gennaio - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, in crescita i contagi. 35 i decessi: Coronavir… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - ForzAzzurri1926 : ??CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 28 gennaio: i numeri di oggi in Campania ed in Italia?? APRI E LEGGI ?… - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, il bollettino della #Campania -