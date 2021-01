BNL e Gruppo BNP Paribas sono “Top Employers 2021” per Italia e Europa (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – BNL e il Gruppo BNP Paribas sono, rispettivamente, “Top Employers 2021 Italia” e “Top Employers 2021 Europe”, assegnati dal Top Employers Institute su un campione globale di oltre 1600 aziende che, grazie alle loro best practice in ambito HR, hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 7 milioni di dipendenti. La Certificazione Top Employers, da oltre trent’anni, è il riconoscimento ufficiale e più autorevole delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. Viene rilasciata alle aziende che soddisfano specifici parametri, verificati attraverso una survey che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – BNL e ilBNP, rispettivamente, “Top” e “TopEurope”, assegnati dal TopInstitute su un campione globale di oltre 1600 aziende che, grazie alle loro best practice in ambito HR, hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 7 milioni di dipendenti. La Certificazione Top, da oltre trent’anni, è il riconoscimento ufficiale e più autorevole delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. Viene rilasciata alle aziende che soddisfano specifici parametri, verificati attraverso una survey che ...

biancolavoro : Banca BNL cerca profili junior da inserire in diverse sedi del gruppo. Ecco le informazioni sulle posizioni aperte… - giorgiogaias : RT @Confagricoltura: #Agronetwork e #Confagricoltura insieme con BNL Gruppo BNP Paribas nel webinar «Modelli e servizi dedicati alle impres… - Confagricoltura : #Agronetwork e #Confagricoltura insieme con BNL Gruppo BNP Paribas nel webinar «Modelli e servizi dedicati alle imp… - StopSecretM : RT @creditnewsit: La nuova funzionalità rientra in una più ampia partnership strategica con la fintech svedese #Tink, partecipata da @Poste… - creditnewsit : La nuova funzionalità rientra in una più ampia partnership strategica con la fintech svedese #Tink, partecipata da… -

Ultime Notizie dalla rete : BNL Gruppo BNL e Gruppo BNP Paribas sono "Top Employers 2021" per Italia e Europa Teleborsa BNL e Gruppo BNP Paribas sono “Top Employers 2021” per Italia e Europa

(Teleborsa) – BNL e il Gruppo BNP Paribas sono, rispettivamente, “Top Employers 2021 Italia” e “Top Employers 2021 Europe”, assegnati dal Top Employers Institute su ...

BNL (Gruppo BNP Paribas), per 11 volte è Top Employers

BNL e il Gruppo BNP Paribas sono “Top Employers 2021” per l’Italia e per l’Europa: premiata l'attenzione per le persone, in una logica di rispetto e inclusione ...

(Teleborsa) – BNL e il Gruppo BNP Paribas sono, rispettivamente, “Top Employers 2021 Italia” e “Top Employers 2021 Europe”, assegnati dal Top Employers Institute su ...BNL e il Gruppo BNP Paribas sono “Top Employers 2021” per l’Italia e per l’Europa: premiata l'attenzione per le persone, in una logica di rispetto e inclusione ...